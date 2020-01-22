Держись, город Нарва! 7 февраля редакция Limon.ee устроит нечто небывалое

7 февраля редакция портала Limon.ee приедет в Нарву! Дорогие читатели, приглашаем вас прийти в 17:00 в фойе кинотеатра Apollo в торговом центре Astri! Вы впервые увидите, как снимается программа Limon LIVE со звездными гостями, сможете познакомиться с журналистами Limon.ee, выиграть крутые призы и, может быть, даже сами стать героем нашего репортажа!
С 17:00 до 19:00 редакция портала Limon.ee развернет свою студию в фойе кинотеатра Apollo в торговом центре Astri. Гостями студии станут известные люди, которые ответят на наши острые вопросы.
Вы сможете выиграть некислые подарки от Limon.ee и наших партнеров: в том числе наборы косметики от эстонского бренда Berrichi, который уже успел получить несколько косметических премий в Эстонии и Европе.
Также партнерами поездки нашего портала в Нарву выступили: отель Inger, который радушно принимает и вкусно угощает своих гостей, среди которых бывали и звезды, и отель Narva, гостиница с давней историей, продолжающая преображаться по сей день и предлагать самые разнообразные возможности для отдыха и конференций.
Приходите 7 февраля в 17:00 в Astri, скучать не придется!
В тот же вечер в 19:00 в Apollo Astri начнется Некислый кинопоказ в Limon.ee! Вас ждет премьера фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в русском дубляже, розыгрыши множества подарков, напитки и некислое настроение! Больше узнаете – здесь.