ВОТ ТАК ДЕЛА! УЖЕ РОДИЛА! ⟩ У Андрея Григорьева-Апполонова объявился внебрачный ребенок

Познакомилась пара в далеком 1997-ом. Сазыкина была тогда рядовой столичной школьницей, Андрей — уже довольно известным певцом, от которого фанатели миллионы девчонок по всей стране. Поначалу она работала с «Иванушками», организовывала поездки для них и даже подумать не могла, что на этом месте ее ждет большая любовь.

«Андрюха называл меня малявкой: из тур-менеджеров я была самая младшая. Это прозвище ко мне намертво приклеилось. Кирилл меня поначалу вообще не воспринимал. Когда я говорила, что надо что-то делать, он на меня так смотрел: «Девочка, твое место в песочнице». Кстати, в мои обязанности, помимо прочего, входило на гастролях читать на ночь артистам письма поклонниц. Матвиенко (продюсер коллектива, — прим. «СтарХита») считал, что это настроит ребят на правильный лад», — рассказала Леся.

Леся все мечтала выйти замуж за певца

Сазыкина очень хорошо помнить тот день, когда между ней и Григорьевым-Апполоновым произошла первая близость. «Второе августа 2000 года, гастроли в Сочи. Это любимый город Андрюхи, он там родился, вырос. Он пригласил меня вдвоем отметить мой день рождения, мне исполнилось 20 лет. Мы сидели, долго разговаривали. Он говорит: «Давай наверх поднимемся, я тебе покажу красивый вид». Мы смотрели с высоты на город и целовались. Ночь провели вместе в его номере. Это было прекрасно», — продолжила она отмечая, что в это же время артист жил в гражданском браке с Марией Лопатовой.

Пара продолжала тайно встречаться. Сазыкина надеялась на предложение руки и сердца, но нет. Григорьев-Апполонов женился на другой. «У него появилась новая любовь — Марина, которую он называл Маня. Я не могла это пережить: а как же я? Говорила себе, что надо выруливать из этого замкнутого круга. Переставала общаться. Но проходило время, я скучала, страдала, и как только он звонил и звал, мчалась к нему... Как-то он сказал: «Ты меня не жди, устраивай свою личную жизнь. Если надо будет — отобью», — вспоминала Леся.

Леся с сыном

Не отбил и даже не думал. Сазыкина поняла — надо как-то устраивать личную жизнь и вышла замуж. На тот момент она ждала ребенка от Андрея. Певец знал об этом. Но случилось горе — беременность прервалась. «Я мечтала стать матерью, но долго не могла родить. А потом случилось чудо. Спасла одного ребенка, выделив деньги на его лечение, и через пять месяцев снова забеременела от Андрея. С мужем на тот момент практически не жили. Он признал сына и записал как своего, но подозревал, что это ребенок Андрея», — откровенничала Леся.

25 июня 2013-го на свет появился наследник пары. Мальчика назвали Германом. Женщина в одиночку воспитывает сына, о чем нисколько не жалеет. «У него есть все, о чем многие дети и не мечтают. А раз я пообещала Андрею молчать о ребенке, я это делала. Сейчас он развелся с женой, свободный человек, и можно рассказать правду», — объяснила она свою позицию в беседе с «Комсомольской правдой».