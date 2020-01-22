СМЕЛЫЙ! ⟩ Котенку удалось проехать на поезде Elron из Тарту в Таллинн

Вчера на поезде Elron был пойман беспрецедентный безбилетник - котенок, который путешествовал из Тарту в Таллинн, сидя на моторе поезда, рассказывает Elu24.
Elron опубликовал фотографию смелого котенка-путешественника в социальных сетях, отметив, он прибыл из Тарту в Таллинн. Котенок отказался выходить на конечной остановке и приехал на поезде в депо, где его в итоге обнаружили. «Наша команда услышала голос в двигателе поезда и нашла крошечного котенка, - написано в соцсети. Мы просим вас заботиться о своих питомцах».
Если кто-то узнал этого пропавшего котенка, то ищите его в приюте в Пальясааре.