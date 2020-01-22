Как изменилась жизнь Меган Маркл после отказала от королевских полномочий

38-летнюю Меган Маркл можно смело назвать главной смутьянкой современности. Разведенная актриса не только смогла выйти замуж за принца, но и добилась для своей семьи полной независимости. После отказа от королевских полномочий супруга Гарри практически не бывает в Великобритании и проводит все время в Канаде в компании друзей и сына.

На днях в Сети появились снимки, на которых Меган сама управляет автомобилем. Почти два года ей не разрешалось садиться за руль, но теперь, когда жизнь во дворце осталась в прошлом, Маркл может себе это позволить.

Ну, а 20 января экс-герцогиню с сыном заметили во время прогулки в парке Ванкувера. Счастливая Меган вела на поводке собак и даже не пряталась от фотографов. По утверждениям инсайдеров, теперь она рада, что ей не нужно оповещать о каждом шаге представителей королевской семьи.

Сейчас принц Гарри уже рядом с семьей в Канаде. Решив все формальные вопросы на родине, он прилетел к близким, которых не видел около двух недель.

Пока непонятно, где именно будут жить супруги. В своем заявлении, опубликованном 8 января, они подчеркивали, что намерены проводить одинаковое количество времени в Северной Америке и Великобритании. Однако на днях стало известно, что они уволили всех сотрудников из своей британской резиденции — Фрогмор-коттеджа. Поклонники предполагают, что принц будет периодически приезжать в Лондон, чтобы принимать участие в важных мероприятиях, а вот его семья обоснуется в Канаде.

Дом мечты Меган и Гарри расположен в районе для миллиардеров

Журналистам удалось выяснить, что влюбленные уже выбрали дом в одном из самых престижных районов Ванкувера. Четырехэтажный особняк обойдется супругам в 27 миллионов долларов. Главным его достоинством является вид: панорамные окна выходят прямо на океан и горы.

«Этот район особенно востребован среди богатых людей. Здесь тихо, а местные жители уважают друг друга и ценят уединение. Меган и Гарри идеально бы вписались», — рассказал агент по недвижимости.

Общая площадь дома составляет более 300 квадратных метров

В доме, который так приглянулся Маркл, есть пять ванных комнат, гостиная с камином и шесть спален. Приятным бонусом для супругов станет наличие личного пляжа.

Покупку влюбленным придется оплачивать самостоятельно, ведь они полностью отказались от финансирования из казны Великобритании. Также Гарри и Меган намерены возместить всю сумму, потраченную на ремонт их прежней резиденции Фрогмор-коттеджа, а это более 3 миллионов долларов.

Правда, накануне Меган засняли папарацци без ее разрешения. Принц Гарри и его жена назвали это харассментом. Они пообещали, что в следующий раз будут приняты определенные меры против таких бессовестных фотографов.

Особняк оформлен в пастельных тонах

Сидеть сложа руки в роскошном особняке принц и его жена не собираются. Меган уже согласилась работать над озвучиванием мультфильмов студии Disney. Также она продолжит сотрудничать с благотворительными фондами и общественными организациями. По подсчетам журналистов, Маркл сможет без проблем зарабатывать около 250 миллионов долларов в год.

А вот у Гарри дела пока складываются не так хорошо. Принцу тяжело далась ссора с семьей, а теперь его еще и лишили воинских званий. «В следующий раз, когда герцог Сассекский появится на военном мероприятии, он должен быть в гражданской одежде, потому что он больше не член никаких военных подразделений. Это очень прискорбно», — сообщил бывший первый морской лорд Уэст.

Маркл же едва не лишилась всех драгоценностей. Инсайдеры утверждают, что королева запретила жене внука пользоваться ювелирными украшениями из фамильной коллекции. Она даже требовала, чтобы Меган вернула обручальное кольцо, при изготовлении которого использовались любимые бриллианты принцессы Дианы, но экс-герцогине удалось отстоять право на символ брака.

Но как ни был труден путь свободы, отказываться от него пара не намерена. Гарри и Меган слишком долго подвергались осуждению со стороны общественности, поэтому теперь особенно предвкушают тихую и спокойную жизнь.