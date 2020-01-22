ТОП-3 пар по знакам Зодиака, которым лучше не становиться родителями

Трем зодиакальным парам нельзя заводить детей, пишет интернет-издание Сlutch.ua. Как отмечают астрологи, все имеют право стать родителями, но отдельные сочетания знаков годятся на эту роль меньше остальных. Дети у таких пар, скорее всего, не станут счастливыми и испытают немало страданий.

Близнецы и Весы

Союз этой пары астрологи ставят под вопрос даже для брака. Оба знака Зодиака живут в постоянных метаниях. Весы сомневаются в себе и часто меняют собственные решения. Близнецы страдают от противоположности двух личностей, которые в них уживаются.

В таком тандеме ребенку некомфортно, он не ощущает стабильности, а ссоры родителей подрывают его уверенность в нерушимости семейных уз.

Рак и Рыбы

Эти знаки хорошо уживаются, пока дело не доходит до детей. Раки — люди семейные, но неуверенные в себе, отчего нуждаются в постоянной поддержке. Романтичным Рыбам, как и Ракам, нужно, чтобы партнер доказывал им любовь и строил воздушные замки.

Такие родители слишком зацикливаются на себе. В тандеме обоим партнерам часто бывает не до ребенка. А малыш страдает от нехватки внимания.

Стрелец и Телец

Представители обоих знаков — карьеристы и любители добиваться высот. Они тянутся к великому и того же ждут от детей. Свое чадо такие родители воспринимают как проект. Из ребенка они пытаются создать совершенного и успешного во всем человека.