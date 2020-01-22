Повторим? Брэд Питт позвал Дженнифер Энистон замуж

Можно ли войти в одну реку дважды? Похоже, это решили проверить Брэд Питт и Дженнифер Энистон спустя 15 лет после развода.

«Выходи за меня!»— с таким заголовком вышла обложка таблоида InTouch.

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Издание сообщает, что 56-летний актер сделал предложение своей бывшей супруге, 50-летней Дженнифер Энистон. Событие произошло на частной вечеринке по случаю премии «Золотого Глобуса». Свидетелями случившегося стали общие друзья актеров. Говорят, актриса так растрогалась, что не смогла сдержать слез. Конечно же, она сказала «да», надев на палец кольцо за 1,2 миллиона долларов.

Радовалась новости и мама актера. Она недолюбливала последнюю жену сына - Анджелину Джоли, считала, что именно она довела Брэда до нервного срыва.