КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Танель Падар показал, насколько его маленькая дочь похожа на него

Музыкант Танел Падар (39) сравнил фото маленькой дочери Линды со своей детской фотографией в социальных сетях. С помощью фото Падар доказал, что Линда очень похожа на него.
Падар поделился со своими поклонниками в Instagram своей фотографией из детства и фотографией Линды. На первой он в шутку написал, что он был «Michelin vol 1» - имея в виду, что он, как и многие маленькие дети, был похож на талисман шинной компании Мишлен.
В следующей публикации с изображением маленькой дочери музыканта Падар написал, что это «Michelin vol 2».
Дочь Падара и невесты Лорен Вильманн Линда родилась в августе 2019 года.