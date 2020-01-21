Вт, 21.01.2020
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КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Танель Падар показал, насколько его маленькая дочь похожа на него

Музыкант Танель Падар.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Музыкант Танел Падар (39) сравнил фото маленькой дочери Линды со своей детской фотографией в социальных сетях. С помощью фото Падар доказал, что Линда очень похожа на него.

Падар поделился со своими поклонниками в Instagram своей фотографией из детства и фотографией Линды. На первой он в шутку написал, что он был «Michelin vol 1» - имея в виду, что он, как и многие маленькие дети, был похож на талисман шинной компании Мишлен.

В следующей публикации с изображением маленькой дочери музыканта Падар написал, что это «Michelin vol 2».

Танель Падар поделился своей фотографией из детства.

ФОТО: Скриншот из Instagram / @tanelpadar

Линда, которая очень похожа на своего отца музыканта и на Мишлен мэна.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @tanelpadar

Талисман Мишлен рядом с автомобилем.

ФОТО: STAN HONDA/AFP/Scanpix

Дочь Падара и невесты Лорен Вильманн Линда родилась в августе 2019 года.

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