ВИДЕО ⟩ Эминем побил собственный рекорд по скорости речитатива

Собственный рекорд по скорости речитатива побил Маршалл Мэтерс, известный как Эминем. 17 января американский исполнитель выпустил альбом Music To Be Murdered By («Музыка, за которую могут убить»). На нем вышел трек Godzilla, где ветеран рэпа произнес 229 слов за 30 секунд — 11,3 слога в секунду.