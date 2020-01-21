ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мать и две дочери: семья моделей из Эстонии покорила Грузию своей красотой

В международном фестивале моды и красоты World Rising Stars, который проходил с 16 января в столице Грузии Тбилиси, приняла участие целая семья моделей из Эстонии – мама и две дочки. Все они были удостоены престижных титулов и корон.
Десятилетняя Лаура Силласте получила титул Best Princess 2020, шестилетняя Элис Силласте стала обладательницей титула Top Model 2020, а мама девочек – модель и руководитель агентства Angels Models Agency Анна Микконен была признана жюри Queen of the Year 2020.
По словам Анны Микконен она с дочками рада признанию. «Выйти на сцену в качестве модели, пройти конкурсные соревнования – прекрасный опыт для руководителя модельного агентства. В сентябре нам предстоит провести конкурс Миссис Европа 2020, поэтому не упускаю шанс перенять опыт и самой поучаствовать в конкурсах. Рада, что наше участие в конкурсе получило признание международного жюри», – сказала Анна.
От всей души поздравляем! Смотрите фотографии в галерее!