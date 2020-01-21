КТО ЭТО? ⟩ Подписчики не сразу узнали Анну Семенович на отдыхе

Снимок Анны Семенович с отдыха на Сейшелах насторожил ее поклонников. Певица разместила в Instagram селфи, на котором предстала загоревшей, без косметики и укладки. Пост она сопроводила стихотворением о любви.

Не все подписчики одобрили увиденное. Под фото написали, что не узнали артистку. Отсутствие макияжа, по мнению пользователей, ее не красит. Отдельным комментаторам не понравился даже загар Семенович. «Загар не идет, и вид уставший, нет радости в глазах, как мы привыкли видеть»; «Вы тут сами на себя не похожи»; «Извините, но вы стареете. Жаль», — откликнулись фанаты.