КТО ЭТО? ⟩ Подписчики не сразу узнали Анну Семенович на отдыхе

Певица поделилась с подписчиками снимком с Сейшел в естественном образе, но ее не узнали, рассказывает Пятый канал.
Снимок Анны Семенович с отдыха на Сейшелах насторожил ее поклонников. Певица разместила в Instagram селфи, на котором предстала загоревшей, без косметики и укладки. Пост она сопроводила стихотворением о любви.
Не все подписчики одобрили увиденное. Под фото написали, что не узнали артистку. Отсутствие макияжа, по мнению пользователей, ее не красит. Отдельным комментаторам не понравился даже загар Семенович. «Загар не идет, и вид уставший, нет радости в глазах, как мы привыкли видеть»; «Вы тут сами на себя не похожи»; «Извините, но вы стареете. Жаль», — откликнулись фанаты.
Другая половина юзеров, напротив, посчитала Анну посвежевшей за время отдыха. В отместку хейтерам многочисленные фолловеры сообщили Семенович, что естественная красота идет ей больше, чем образы с косметикой и укладкой.