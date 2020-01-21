ВАУ ⟩ 52-летняя Памела Андерсон полностью разделась для итальянского глянца

Американская актриса Памела Андерсон, которая недавно восхитила образом на показе Вивьен Вествуд в Париже, сейчас продемонстрировала свое тело в новой фотосессии.

52-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась обнаженной для свежего выпуска журнала Vanity Fair Italia.

Кадрами со съемки поделился в своем Instagram автор фотосета Кармело Редондо.

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Так, на одном из опубликованных фото полностью обнаженная Памела позирует сидя на кресле, держа сигарету в руке. На другом знаменитость лежит на полу в полупрозрачном фатиновом платье, демонстрируя свои обнаженные ягодицы.