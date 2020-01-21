Вт, 21.01.2020
В Таллиннском аэропорту открывается KFC, срочно ищут директора с зарплатой более 2000 евро СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВАУ ⟩ 52-летняя Памела Андерсон полностью разделась для итальянского глянца

ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures/GOL/Capital Pictures

Актриса стала героиней свежего выпуска Vanity Fair Italia, пишет ТСН.

Американская актриса Памела Андерсон, которая недавно восхитила образом на показе Вивьен Вествуд в Париже, сейчас продемонстрировала свое тело в новой фотосессии.

52-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась обнаженной для свежего выпуска журнала Vanity Fair Italia.

Кадрами со съемки поделился в своем Instagram автор фотосета Кармело Редондо.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Так, на одном из опубликованных фото полностью обнаженная Памела позирует сидя на кресле, держа сигарету в руке. На другом знаменитость лежит на полу в полупрозрачном фатиновом платье, демонстрируя свои обнаженные ягодицы. 

"Всегда креативная и уникальная, я восхищаюсь тобой", "Очаровательная богиня", "Прекрасные съемки, и ты как всегда роскошная", - писали в комментариях поклонники звезды.

НАВЕРХ