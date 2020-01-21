ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Премьера новой песни популярной британской певицы состоится в Таллинне!

Британская певица прославилась в Эстонии в прошлом году, когда вместе с эстонским музыкантом NOËP они выпустили песню Fk this up.

На данный момент в Spotify композицию прослушали более 4 миллионов раз. Ремикс на трек сделал известный DJ Benny Benassi.

Помимо CHINCHILLA на премии выступят: Trad.Attack!, 5MIINUST, STEFAN, Лийс Лемсалу, Анна Канеэлина, Rita Ray, The Swingers, Ariadne, Gram-of-Fun, villemdrillem, Clicherik & Mäx, nublu, а также Isac Elliot.

Премии будут выданы в 17-и номинациях.