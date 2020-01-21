ВСЯ В МАМУ ⟩ Мэрилин Керро впервые показала лицо новорожденного ребенка
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз. 31-летняя эстонская ведьма в своем паблике в «ВКонтакте» 14 января сообщила о рождении дочери.
Сегодня в Instagram эстонской ведьмы появилось первое фото малышки.
Семья - это большое богатство, которое не заменить нечем,
— подписала она карусель из двух фото, на одном из которых позирует сама Мэри с малышкой, а на втором — отец детей со старшим сыном.
Участница «Битвы экстрасенсов» пока не стала озвучивать имя новорожденной малышки. Известно лишь, что девочка появилась на свет здоровой.
Поклонники Мэрилин Керро пришли в восторг от новости, которую сообщила ведьма. Пользователи в комментариях пожелали маме и ее малышке счастья и спокойных ночей.