ВСЯ В МАМУ ⟩ Мэрилин Керро впервые показала лицо новорожденного ребенка

Сегодня в Instagram эстонской ведьмы появилось первое фото малышки.

Семья - это большое богатство, которое не заменить нечем,

— подписала она карусель из двух фото, на одном из которых позирует сама Мэри с малышкой, а на втором — отец детей со старшим сыном.

Участница «Битвы экстрасенсов» пока не стала озвучивать имя новорожденной малышки. Известно лишь, что девочка появилась на свет здоровой.