Вт, 21.01.2020
Бургер из этого таллиннского заведения признан одним из самых вкусных в Европе! А вы там были? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО! ⟩ Таллиннцы и гости столицы показали, как умеют отрываться на самой горячей вечеринке - «Танцевальный рай»

ФОТО: Скриншот видео Youtube

В субботу, 11 января, в ночном клубе Hollywood состоялась любимая вечеринка - «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ - СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»! 

Новогодняя карусель праздников уже по традиции закончилась народным гуляньем на лучшей вечеринке города – на «Танцевальном рае», где отметили Старый Новый год с настоящим размахом русской души!

Гости оказались на сказочном празднике волшебства! Старый Новый год - это всегда время чудес, новых надежд и веры в самое лучшее и светлое, что непременно произойдет в наступившем году.

ВНИМАНИЕ!!! Следующий «Танцевальный Рай» пройдет в субботу, 7 марта, где вечеринка отметит свой 11-й день рождения, и когда стрелки часов покажут полночь - наступит Международный Женский день! Подарком для гостей станет впервые выступление легендарной группы «Поднимаем Руки Вверх» (Mосквa) с любимыми хитами «18 мне уже», «Крошка моя», «Ай-яй-яй» и другие! 

А пока давайте посмотрим горячее январское видео! 

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