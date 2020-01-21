ВИДЕО! ⟩ Таллиннцы и гости столицы показали, как умеют отрываться на самой горячей вечеринке - «Танцевальный рай»

Новогодняя карусель праздников уже по традиции закончилась народным гуляньем на лучшей вечеринке города – на «Танцевальном рае», где отметили Старый Новый год с настоящим размахом русской души!

Гости оказались на сказочном празднике волшебства! Старый Новый год - это всегда время чудес, новых надежд и веры в самое лучшее и светлое, что непременно произойдет в наступившем году.

ВНИМАНИЕ!!! Следующий «Танцевальный Рай» пройдет в субботу, 7 марта, где вечеринка отметит свой 11-й день рождения, и когда стрелки часов покажут полночь - наступит Международный Женский день! Подарком для гостей станет впервые выступление легендарной группы «Поднимаем Руки Вверх» (Mосквa) с любимыми хитами «18 мне уже», «Крошка моя», «Ай-яй-яй» и другие!