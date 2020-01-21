Вт, 21.01.2020
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НЕВЕРОЯТНАЯ РОСКОШЬ ⟩ Анастасия Волочкова озвучила сценарий будущей свадьбы

Анастасия Волочкова.

ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Анастасия Волочкова, вдоволь отдохнув на экзотических островах, вернулась в бесснежную Москву буквально накануне своего дня рождения. Поздравления балерина начала принимать еще утром, а вечером пригласила звездных друзей в караоке, рассказывает «Стархит».

Виновница торжества прибыла на вечер в длинном, расшитом золотом платье, струящемся по фигуре. Как оказалось, автором наряда стоимостью более ста тысяч стал французский дизайнер. Но главным акцентом в праздничном образе Анастасии стало роскошное кольцо с огромным темным камнем, инкрустированным бриллиантами. «Подарок любимого мужчины», — лаконично отметила виновница торжества. 

Как призналась Настя, первые поздравления прозвучали из уст любимой дочери Ариадны. Девочка в этот вечер осталась дома, к маме она присоединится в воскресенье чтобы отпраздновать в узком кругу. 

«Ариша — моя главная гордость. Больше детей не хочу. Дочь тоже считает, что мама должна принадлежать только ей. Поэтому не принимает моих мужчин. Я ей объясняю, что не могу быть одна, не люблю одиночество», — рассказала Волочкова. 

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