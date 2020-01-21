НЕВЕРОЯТНАЯ РОСКОШЬ ⟩ Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы с тайным возлюбленным

Виновница торжества прибыла на вечер в длинном, расшитом золотом платье, струящемся по фигуре. Как оказалось, автором наряда стоимостью более ста тысяч стал французский дизайнер. Но главным акцентом в праздничном образе Анастасии стало роскошное кольцо с огромным темным камнем, инкрустированным бриллиантами. «Подарок любимого мужчины», — лаконично отметила виновница торжества.

Как призналась Настя, первые поздравления прозвучали из уст любимой дочери Ариадны. Девочка в этот вечер осталась дома, к маме она присоединится в воскресенье чтобы отпраздновать в узком кругу.

«Ариша — моя главная гордость. Больше детей не хочу. Дочь тоже считает, что мама должна принадлежать только ей. Поэтому не принимает моих мужчин. Я ей объясняю, что не могу быть одна, не люблю одиночество», — рассказала Волочкова.

Волочкова добавила, что в этом году надеется выйти замуж. Звезда решила выбрать для бракосочетания красивую дату. Свадьба, скорее всего, состоится 20.10.20. Анастасия планирует устроить торжество с королевским размахом. «Ждите семь свадебных платьев и торжество в самом красивом дворце», — сказала блондинка.