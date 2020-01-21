Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, кому конец января принесет счастье

В конце января Тельцам повезет во всех сферах жизни. Специалист рекомендует проявлять максимальную активность с 22 по 24 января. Эти дни станут по-настоящему волшебными, когда вы сможете преуспеть не только в карьере, но и в любви. Астролог советует идти навстречу близким и не вступать в конфликты.

Последние выходные января станут для Близнецов самым важным и позитивным периодом. Энергетика этого времени будет помогать вам в любых начинаниях и во всех сферах. Вы можете заниматься чем угодно - от перестановки мебели до смены имиджа - и любое действие будет иметь позитивный результат. Оставайтесь в тонусе и не забывайте о работе, потому что в это время вы можете получить прибавку, которой хватит на долгое будущее.

Лев сможет обрести в это время долгожданную веру и оптимизм. Вы наконец-то поверите, что ваша жизнь действительно изменится к лучшему. Неделя будет яркой и запомнится работой в команде и заключением перспективных сделок. Специалист рекомендует не бояться идти на уступки и соглашаться на компромисс.