Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, кому конец января принесет счастье

Известный астролог Павел Глоба рассказал, что в конце января 2020 года у четырех знаков Зодиака наступит «белая полоса» в жизни, пишет Topnews.
В конце января Тельцам повезет во всех сферах жизни. Специалист рекомендует проявлять максимальную активность с 22 по 24 января. Эти дни станут по-настоящему волшебными, когда вы сможете преуспеть не только в карьере, но и в любви. Астролог советует идти навстречу близким и не вступать в конфликты.
Последние выходные января станут для Близнецов самым важным и позитивным периодом. Энергетика этого времени будет помогать вам в любых начинаниях и во всех сферах. Вы можете заниматься чем угодно - от перестановки мебели до смены имиджа - и любое действие будет иметь позитивный результат. Оставайтесь в тонусе и не забывайте о работе, потому что в это время вы можете получить прибавку, которой хватит на долгое будущее.
Основной сферой для Весов в это время станет любовь. Также вы преуспеете в творчестве. Отложите рутину до февраля, а сами займитесь реализацией более неординарных проектов. Неплохо будет устроить романтический вечер со второй половинкой или даже уехать в отпуск. Навестите родственников или друзей. Наслаждайтесь гармоничными отношениями, которые дает вам конец января.