ВИДЕО ⟩ Анна Седокова с обнаженной грудью восхитила не только латвийского бойфренда

Баскетбольная команда «Химки» одержала драматичную победу над «Енисеем» — 91:87. Поп-звезда поддержала игроков. Анна иногда ходит на матчи бойфренда, наблюдая за ним с первого ряда и эмоционально болея.

После поединка влюбленные вместе поехали домой. Артистка сняла нежное видео в салоне автомобиля. Баскетболист одной рукой вел машину, а второй держал руку Седоковой. Из колонок играла романтическая композиция, которой подпевала пара.

Сегодня бывшая участница «ВИА Гры» в откровенном наряде восхитила Тимма. Исполнительница позировала в брючном костюме с удлиненным жакетом, под который она не стала надевать нижнее белье. Седокова распустила длинные волосы и сделала яркий макияж. «Никогда не поздно стать тем, кем ты должен стать», — подписала соблазнительный снимок Анна.

В своих нежных чувствах к артистке признался Янис. Баскетболист заявил, что певица стала для него воплощением идеальной женщины. «Ты лучшая девушка, о которой я мог только мечтать», — заверил Тимма.