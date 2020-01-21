ВИДЕО ⟩ Анна Седокова с обнаженной грудью восхитила не только латвийского бойфренда

37- летняя Анна Седокова раскрыла подробности своего романтического вечера с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Певица поддержала избранника после тяжелого матча, пишет Cosmo.
Баскетбольная команда «Химки» одержала драматичную победу над «Енисеем» — 91:87. Поп-звезда поддержала игроков. Анна иногда ходит на матчи бойфренда, наблюдая за ним с первого ряда и эмоционально болея.
После поединка влюбленные вместе поехали домой. Артистка сняла нежное видео в салоне автомобиля. Баскетболист одной рукой вел машину, а второй держал руку Седоковой. Из колонок играла романтическая композиция, которой подпевала пара.
В своих нежных чувствах к артистке признался Янис. Баскетболист заявил, что певица стала для него воплощением идеальной женщины. «Ты лучшая девушка, о которой я мог только мечтать», — заверил Тимма.
Подписчики Анны тоже эмоционально отреагировали на ее провокационный образ. Многие признались, что артистке удалось совместить сдержанную сексуальность с элегантностью.