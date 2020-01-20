БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Смотри, как голливудские звезды выглядели на премии, которая считается репитицией «Оскара»

По статистике три из четырех победителей SAG Awards следом получают и позолоченную оскаровскую статуэтку.

В этом сезоне лучшими актерами стали Хоакин Феникс («Джокер»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Брэд Питт («Однажды...в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»). Закрепят ли они свой успех на главной кинопремии года, мы узнаем уже 10 февраля.