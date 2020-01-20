Видео: Кудрявцева впервые появилась в эфире после удаления имплантов

Телеведущая вернулась к работе на телецентре. Кудрявцева поделилась в сторис роликом, в котором идет по коридору телецентра "Останкино".

В гримерке Лера показала своим подписчикам всю съемочную команду передачи "Звезды сошлись", а также отметила, что "все в боевой готовности". Теледива продемонстрировала свой сегодняшний образ - алый брючный костюм и черную водолазку.

ФОТО: instagram.com/leratv

Соведущий Леры Оскар Кучера заметил, что на этот раз сценаристы приготовили для них довольно объемную папку.

Надо сказать, что Кудрявцева начала активно призывать девушек беспокоиться о своем здоровье. Особенно это касается пластической хирургии и установке силиконовых имплантов.