Гороскоп Павла Глобы на неделю с 20 по 26 января

Мыслями астролога поделился портал Woman`s day, на котором собраны все советы для достижения наилучших результатов в любви, в делах, в работе. Эта неделя обещает быть достаточно нейтральной, с некоторыми скрытыми проблемами и позитивными сторонами.
Постарайтесь не отключать шестое чувство, ведь оно будет крайне полезным.
Овен
Овнам придется смотреть в оба в бизнесе и на рабочем месте, потому что могут появиться новые недоброжелатели. Заговоры от врагов на работе помогут нейтрализовать негативное действие отрицательных людей. Приятным фактом станет то, что в первые два дня удача будет рядом с Овнами, поэтому начать неделю с оптимистичной ноты будет достаточно просто.
Следом за двумя самыми позитивными днями придет самый неблагоприятный. 22 числа лучше быть поосторожнее со словами и поступками в сторону коллег и близких. Можно наткнуться на ссору или серьезный конфликт. Астролог отмечает, что на этой неделе Овнам в любом случае понадобится поддержка и общение, поэтому если не получится найти этого в семье, можно обратиться за помощью к друзьям и товарищам.
Телец
Возможны успехи в работе и в бизнесе, но ни в коем случае не стоит пренебрегать семейными неурядицами. Нельзя оставлять без внимания проблемы, которые происходят в ближайшем кругу. Возможно, нуждаются в поддержке и в помощи родители. Необходимо научиться идти друг другу навстречу, не доводя неприятные ситуации до опасных кондиций. Ссоры — страшнейший враг для влюбленных, друзей, родственников.
Близнецы
Выходные станут для людей этого знака самым важным и позитивным временем, но не потому что не будет работы, а потому что звезды и планеты войдут в положение, при котором их энергетика окажется максимально созидательной. Отдыхать лучше в объятиях любимого человека, либо в процессе поисков второй половинки. Также полезно будет заняться покупками, сменой обстановки и внешнего вида.
Удача будет рядом с Близнецами на протяжении всей недели, но 21 января лучше смотреть в оба, потому что на время звезды отвернутся от них. Очень полезными станут деловые поездки, а также посещение людных мест. Главное — всегда оставаться в тонусе. Развлечения выйдут на первый план, но необходимо не забывать и о работе. На этой неделе можно получить солидную прибавку к жалованию.
Рак
Универсальные советы астрологов помогут Ракам стать удачливее. Что касается конкретно этой недели, то лучше обойтись без новых начинаний. Рисковать сейчас точно не стоит, потому что никто не знает, чем это может закончиться. Победить рутину и скуку поможет только любовь, романтика и общение с людьми. Стоит больше развлекаться и проводить время в приятной обстановке.
Лев
Запрограммировать энергетику человека на успех в период с 20 по 26 число не так уж и сложно. Чтобы это сделать, Львам понадобится обрести веру в то, что всё скоро изменится к лучшему. Начнется процесс этих изменений уже с понедельника — самого позитивного дня, который с энергетической точки зрения затмит все остальные. Это очень яркая неделя, которая точно запомнится представителям данного знака.
Это идеальное время для работы в команде, для заключения сделок, новых знакомств и примирения. Астролог советует как можно чаще идти на уступки, чтобы не начинать новых конфликтов. Снять напряжение в отношениях с любым человеком Львам поможет умение идти на компромисс. Если гнуть свою линию, можно лишиться друзей и поддержки окружения.
Дева
Счастье не получить в одну секунду. Девам стоит понять это на текущей неделе. Следование семи шагам к гармонии поможет людям этого знака начать свой путь к истинному и неоспоримому счастью. Внося конкретику, Павел Глоба отметил, что придется больше фокусироваться на работе. Любовь лечит душевные раны и помогает повышать настроение, но о ней лучше на время забыть.
На работе и в бизнесе лучше заниматься насущными делами и обязанностями. Привлекать новые идеи пока не стоит. Начальство и партнеры этого не оценят. Лучше сфокусироваться на исправлении старых ошибок, на текущих задачах. Также не стоит брать кредиты и влезать в долги. Сейчас лучше не рисковать и не подвергать себя опасности.
Весы
Незабываемым можно сделать отдых со второй половинкой, который поможет укрепить любовь. Можно вместе отправиться в путешествие, в отпуск, либо отправиться куда-нибудь в деловую поездку, в гости к родственникам на выходных. На этой неделе Весам желательно следовать за своими желаниями и не отказываться от их воплощения. Работа подождет, а всё остальное нет.
Скорпион
У Скорпионов начинается время, когда можно тратить большие суммы денег. Делать это лучше обдуманно и осторожно. Позитивной станет покупка земли, автомобиля, квартиры. Помимо трат нужно еще и успешно зарабатывать. В этом плане Скорпионам поможет пять важных принципов визуализации, которые сделают мечту реальной и повысят удачу.
25 января — самый негативный в плане энергетики день. Несмотря на это, его стоит посвятить домашним делам, уборке, общению с близкими. Можно будет убраться и навести порядок на рабочем месте, посвятить себя детям или родителям. В середине рабочей недели полезными станут также приобретения, касаемые дома — можно купить мебель, начать делать ремонт, купить что-то красивое для создания приятной атмосферы.
Стрелец
У Стрельцов самой важной сферой станет любовь. Астролог советует сфокусироваться на поисках любви тем, кто пока одинок. Тут на помощь придет гадание на любовную совместимость. Оно подскажет, как могут развиваться отношения с выбранным человеком. Звезды и планеты сделают эту неделю идеальной для новых знакомств. Если подвернется возможность начать новые отношения, лучше от нее не отказываться.
Отвлечься и сменить обстановку Стрельцам поможет деловая поездка или легкая смена обстановки на выходных. Полезными будут и деловые знакомства, потому что они помогут открыть этим людям перед собой новые двери в бизнесе, стать успешнее в делах. Павел Глоба советует быть осторожнее вне дома, теплее одеваться и не торопить события в амурных делах.
Козерог
Взаимопонимание в семье и в коллективе стоит превыше всего. Козерогам необходимо достигать его любыми путями. Возможно, придется пойти на жертвы, чтобы добиться расположения того или иного человека. В веренице любовных и семейных дел лучше не терять тягу к решению финансовых и рабочих проблем, потому что астролог отмечает, что сейчас можно с легкостью преуспеть сразу на всех фронтах.
Водолей
Говорят, что Водолей — это один из знаков Зодиака, которым легко достаются деньги. На этой неделе они смогут это проверить, потому что звезды и планеты хотят, чтобы работы и финансовые дела стали для них самыми важными. Астролог сообщает, что сейчас нужно быть готовыми к любым поворотам судьбы 24 часа в сутки. Может произойти что-то крайне важное и интересное.
Что касается любви, то и тут Водолеям улыбнется удача. В попытках произвести впечатление на противоположный пол Водолеям понадобится использовать непредсказуемость и оригинальность. Это идеальное время для того, чтобы начать новые отношения или вдохнуть новую жизнь в уже существующую любовь. Сфокусироваться на амурных делах лучше в два самых благоприятных дня недели — 20 и 21 числа.
Рыбы
У Рыб в начале недели будет достаточно трудный период времени, потому что в понедельник звезды и планеты станут деструктивными. Желательно остерегаться неприятных людей и поменьше общаться с теми, кому сложно доверять. Велика будет вероятность повстречать на своем пути энергетических вампиров. Советы экспертов помогут распознать их и защититься от их влияния.
Также астролог советует оставлять в секрете все свои планы и желания. Недоброжелатели могут воспользоваться этими знаниями, чтобы лишить Рыб мечты. Это хорошее время для спокойной работы в приятной обстановке, но оно не подходит для встреч, романтики, подписания важных бумаг и дорогостоящих приобретений. Лучше оставаться внутри своей зоны комфорта.