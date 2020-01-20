Гороскоп Павла Глобы на неделю с 20 по 26 января

Универсальные советы астрологов помогут Ракам стать удачливее. Что касается конкретно этой недели, то лучше обойтись без новых начинаний. Рисковать сейчас точно не стоит, потому что никто не знает, чем это может закончиться. Победить рутину и скуку поможет только любовь, романтика и общение с людьми. Стоит больше развлекаться и проводить время в приятной обстановке.

Лев

Запрограммировать энергетику человека на успех в период с 20 по 26 число не так уж и сложно. Чтобы это сделать, Львам понадобится обрести веру в то, что всё скоро изменится к лучшему. Начнется процесс этих изменений уже с понедельника — самого позитивного дня, который с энергетической точки зрения затмит все остальные. Это очень яркая неделя, которая точно запомнится представителям данного знака.

Это идеальное время для работы в команде, для заключения сделок, новых знакомств и примирения. Астролог советует как можно чаще идти на уступки, чтобы не начинать новых конфликтов. Снять напряжение в отношениях с любым человеком Львам поможет умение идти на компромисс. Если гнуть свою линию, можно лишиться друзей и поддержки окружения.

Дева

Счастье не получить в одну секунду. Девам стоит понять это на текущей неделе. Следование семи шагам к гармонии поможет людям этого знака начать свой путь к истинному и неоспоримому счастью. Внося конкретику, Павел Глоба отметил, что придется больше фокусироваться на работе. Любовь лечит душевные раны и помогает повышать настроение, но о ней лучше на время забыть.

На работе и в бизнесе лучше заниматься насущными делами и обязанностями. Привлекать новые идеи пока не стоит. Начальство и партнеры этого не оценят. Лучше сфокусироваться на исправлении старых ошибок, на текущих задачах. Также не стоит брать кредиты и влезать в долги. Сейчас лучше не рисковать и не подвергать себя опасности.

Весы

Сфера любви станет для Весов самой главной. Лучшие камни-талисманы с 20 по 26 число будут крайне полезными. Они повысят энергетику Весов и привлекут удачу. Что до звезд и планет, то они будут максимально полезными 20, 21 января и на выходных 25-26 числа. Помимо любви Весам удастся преуспеть еще и в творческой деятельности. Что до монотонной работы, то ее лучше отложить на потом, потому что она может вгонять в уныние.

Незабываемым можно сделать отдых со второй половинкой, который поможет укрепить любовь. Можно вместе отправиться в путешествие, в отпуск, либо отправиться куда-нибудь в деловую поездку, в гости к родственникам на выходных. На этой неделе Весам желательно следовать за своими желаниями и не отказываться от их воплощения. Работа подождет, а всё остальное нет.

Скорпион