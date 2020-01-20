БЕС ПОПУТАЛ? ⟩ Эстонки сорвали с себя майки на концерте американской группы в Таллинне

18 января в Котле культуры состоялся концерт американской группы Steel Panther. Для многих фанатов их музыки это была уникальная возможность увидеть своих кумиров и насладиться их выступлением вживую.

В один момент музыканты позвали на сцену молодого мужчину из зала, которого попросили спеть с ними вместе хит «Death to all but metal». А одной из гостей концерта даже посвятили романтическую песню. Девушку также пригласили на сцену.

ФОТО: Erakogu

Но, пожалуй, самым запоминающимся стал момент, когда во время исполнения песни «17 girls in a row» (17 девушек в ряд) выбежали фанатки группы и стянули с себя майки, под которыми ничего не было.