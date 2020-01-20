Пн, 20.01.2020
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БЕС ПОПУТАЛ? ⟩ Эстонки сорвали с себя майки на концерте американской группы в Таллинне
18+

Steel Panther kontsert Kultuurikatlas, kus laval vallatlesid julged Eesti naised.

ФОТО: Erakogu

Такого теплого приема в Таллинне американская хеви-метал группа Steel Panther точно не ожидала...

18 января в Котле культуры состоялся концерт американской группы Steel Panther. Для многих фанатов их музыки это была уникальная возможность увидеть своих кумиров и насладиться их выступлением вживую. 

В один момент музыканты позвали на сцену молодого мужчину из зала, которого попросили спеть с ними вместе хит «Death to all but metal». А одной из гостей концерта даже посвятили романтическую песню. Девушку также пригласили на сцену. 

ФОТО: Erakogu

Но, пожалуй, самым запоминающимся стал момент, когда во время исполнения песни «17 girls in a row» (17 девушек в ряд) выбежали фанатки группы и стянули с себя майки, под которыми ничего не было. 

ФОТО: Erakogu

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