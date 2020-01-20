ПОЦЕЛУИ И ОБЪЯТИЯ ⟩ Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на глазах у публики

ФОТО: Emma McIntyre/AFP

ФОТО: Vivien Best/AFP

Так, за кулисами фотографам удалось запечатлеть момент, когда Брэд и Джен обмениваются приветствиями, а перед выходом Энистон на сцену ее бывший супруг нежно удерживает ее руку.

ФОТО: Emma McIntyre/AFP

Энистон и Питт были женаты в течение пяти лет с 2000 по 2005 год.