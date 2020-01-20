ПОЦЕЛУИ И ОБЪЯТИЯ ⟩ Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на глазах у публики
Брэд Питт и Дженнифер Энистон получили премии Гильдии киноактеров, вручение которых проходило 19 января в The Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Но пользователей соцсетей больше заинтересовало поведение бывших супругов, они смеялись и обнимались.
Так, за кулисами фотографам удалось запечатлеть момент, когда Брэд и Джен обмениваются приветствиями, а перед выходом Энистон на сцену ее бывший супруг нежно удерживает ее руку.
Энистон и Питт были женаты в течение пяти лет с 2000 по 2005 год.
Люди в соцсетях оставляют огромное количество восторженных комментариев, предполагая, что пара воссоединилась.