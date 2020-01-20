ФОТО ⟩ Можно засмотреться! 57-летняя красотка Ану Саагим прогуливается по пляжу с собачкой

Ану Саагим (57) знает, что свежий воздух полезен для здоровья, пишет Elu24. Фотографы заметили Ану, которая гуляет с собакой, на пляже Пикакари.
Ану выглядит стильно и в повседневной жизни. В довольно холодный зимний день на красотке была черная шапка, белый свитер и шубка из искусственного меха цвета какао.
Несколько дней назад Ану у себя в Instagram опубликовала фотографию, на которой Зулейха Измайлова держит в руках плакат с надписью: «Если Саагим смогла отказаться от натурального меха, сможет и вся Эстония». Ану добавила хештэг #kannaomanahka (#носисвоюкожу).
Правда, Саагим, баллотировавшаяся в Рийгикогу от партии Зеленых, призналась в передаче Ringvaade, что будет носить настоящий мех, если животное, из шкурок которого сделана шуба, не было выращено на звероферме, а свободно жило в лесу. 57-летняя Ану уверена, что мех очень старит, потому что шубы из натурального меха носят пожилые люди. «Не хочу быть старухой», - говорит Саагим.