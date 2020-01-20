ФОТО ⟩ Можно засмотреться! 57-летняя красотка Ану Саагим прогуливается по пляжу с собачкой

Ану выглядит стильно и в повседневной жизни. В довольно холодный зимний день на красотке была черная шапка, белый свитер и шубка из искусственного меха цвета какао.

Несколько дней назад Ану у себя в Instagram опубликовала фотографию, на которой Зулейха Измайлова держит в руках плакат с надписью: «Если Саагим смогла отказаться от натурального меха, сможет и вся Эстония». Ану добавила хештэг #kannaomanahka (#носисвоюкожу).