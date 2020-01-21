Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, у кого жизнь резко изменится в 2020 году

По ее словам, у Дев удача наступившего периода будет полностью в их руках. И хотя сначала вы будете вынуждены подстраиваться под обстоятельства, которые меняются стремительным образом, астролог советует отбросить все сомнения и думать о хорошем. Переломными окажутся весна и лето. В это время вы будете вынуждены принять важное решение. Тщательно взвесьте все за и против, и только после этого приступайте к осуществлению задуманного. Не отступайте назад, и тогда перемены наступившего года принесут вам много радости.

Серьезные перемены в 2020 году ждут Скорпионов. Астролог заявила, что представителям этого знака Зодиака нужно довериться своей судьбе. В вашей жизни произойдут перемены во всех сферах жизни - как в материальной, так и в личной. Не пытайтесь что-то исправить и просто плывите по течению. В это время никакое ваше волевое усилие и тонкий расчет не принесут результатов. В середине года вы встретите человека, который сможет перевернуть вашу жизнь.

Стрельцы в этом году внезапно станут рисковать и вступят на путь авантюр. Представители этого знака Зодиака будут находиться в центре событий и буквально захватят лидерство в любой компании. Ваша жизнь изменится к лучшему, а благоприятный период будет держать вас на пике успеха. Вы сможете встретить свою вторую половинку или перейти на новый уровень отношений с любимым человеком.