Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 января

Если вы начали год с небольших промахов, у вас есть возможность все улучшить. Но начинать нужно уже сейчас. Активность, решительность, напор в любовных делах — вот ключи к успеху.

Овен

Пока Марс поддерживает Овнов, астрологи советуют им вкладывать энергию в те дела и начинания, которые помогут добиться желаемого. На этой неделе представителям знака проще обычного добиться успеха в любви: везение на их стороне, а их обаяние — на пике. Неделя отлично подходит для общения и начала серьезных отношений. Правда, есть одна небольшая деталь: Овны могут закрутить роман и забыть обо всем на свете — о делах, работе, деньгах, гордости...

Телец

Шутки в сторону: кажется, звезды решили склонить Тельцов к мести и интригам. Астрологи советуют остановиться, забыть про обиды и не портить отношения с близкими. Даже идеально выверенный план мести может обернуться против представителей этого знака. Чтобы не знать забот и проблем, Тельцам лучше верно расставить приоритеты и переключиться на работу. Начиная с этой недели и далее в течение месяца путь к финансовому успеху будет свободным от препятствий.

Близнецы

Пока Близнецы томятся от скуки на работе, где-то грустит как минимум одно одинокое сердце. На этой неделе шансы устроить личную жизнь умножаются на пять. Звезды откроют новые дороги, усилят интуицию, поэтому не грех присмотреться к миру и прислушаться к себе. Эксперты сайта dailyhoro.ru уверены: Близнецы точно заметят знаки свыше, которые приведут их к желаемой цели, словно волшебный клубок ниток в сказке...

Рак

Влюбленных и целеустремленных Раков ждет отличная неделя: в любви их поджидают самые счастливые обстоятельства из возможных. Очень важно не растерять свои шансы, и постараться развернуть свою жизнь к лучшему. Небольшая подсказка: достичь желаемого получится через заботу, искренность и общение. Внимание, подаренное любимому человеку, обязательно обернется светлой перспективой с тонким запахом счастья.

Лев

На этой неделе сфера любви и отношений будет то ломиться от счастья, то худеть до предела. То же самое будет происходить и с настроением. В чем же дело? Вроде бы, День Святого Валентина только в феврале, а у Львов уже голова в облаках! Просто звезды посылают им лучи любви: Львы вот-вот влюбятся, причем всерьез и надолго, и совсем не обязательно в незнакомого человека. Одно астрологи могут сказать точно: это будет обоюдный, страстный и очень красивый роман.

Дева