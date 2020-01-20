А ДЕНЬГИ БЫВАЮТ ⟩ Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 января

Дева

Девам на грядущей неделе стоит обратить внимание на финансовую составляющую своей жизни. Благодаря активной энергетике планет получится справиться с любыми неурядицами, если не терять времени даром и отказаться от сомнений. Активность и желание преуспеть обязательно окупятся уже в конце этой недели. Нежелательным будет стремление пустить дела на самотек: этого делать не стоит, даже если кажется, что все идет по плану. Такое пренебрежение может отрицательно сказаться на финансовом благополучии.

Весы

Трудности у Весов могут начаться не из-за негативного положения звезд и планет, а в результате их собственного поведения. На этой неделе судьба предоставит шанс выбрать верную дорогу к успеху, однако сомнения и тревоги могут стать причиной потери такого шанса. В связи с этим эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Весам заниматься упражнениями, повышающими самооценку, чтобы научиться принимать самостоятельные и взвешенные решения, ведущие к процветанию.

Скорпион

Активность планет будет побуждать Скорпионов к действию, что к концу недели может весьма утомить. Справиться с таким положением дел поможет своевременный отдых и четкий план. Работа должна оставаться на работе, а дома думать о ней и уж тем более выполнять ее не стоит. Привлечь финансовое благополучие Скорпионам удастся без труда, если следовать рекомендациям астрологов, ежедневно восполнять запас жизненных сил и зарекомендовать себя как отличных специалистов, способных выполнять дела в положенный срок.

Стрелец

Стрельцам достичь материальной независимости не составит труда, но для этого нужно избавиться от раздражения и всего, что доставляет дискомфорт. Астрологи рекомендуют с понедельника начать работу над собой, найти причины проблем и устранить их. Если Стрельцы решат бороться не с источником неприятностей, а с его следствием, то они рискуют надолго выпасть из строя. Секрет финансового благополучия на этой неделе прост: внутреннее равновесие и позитивный настрой позволят свернуть горы.

Козерог

Козерогам справиться с проблемами и неприятностями поможет простое правило: не принимать опрометчивых решений и перестать зависеть от мнения окружающих. На этой неделе поддержка планет будет ощутимой, а значит, получится избежать неурядиц. Траты в период с 20 по 26 января не желательны, однако если их не избежать, стоит читать заговоры для того, чтобы не потратить деньги зря и не купить некачественные товары.

Водолей

Водолеям поддержка звезд и планет на этой неделе поможет найти новые источники дохода. Позитивный настрой и готовность посвятить время борьбе за успех будут самым выгодным энергетическим вложением. Водолеям не стоит все время посвящать работе, которая, как известно, не заканчивается никогда. Даже во время отдыха они смогут налаживать полезные связи, а также получать поддержку и энергию от общения с близкими. Результат не заставит себя ждать, если соблюдать два правила: незавершенное завершать и вовремя отдыхать.

Рыбы