Гороскоп на 20 января: Львам лучше быть подальше от начальства, а Водолеи настроены рисковать

В этот день на нас действуют энергии сложных и инерционных 26-х лунных суток. Сегодня лучше воздерживаться от активной деятельности и общения на общие темы — это может затянуть вас в пустые и никому не нужные разговоры. Символ дня — болото, и он говорит сам за себя. Подумайте, какие результаты может принести этот день, если идти наперекор его энергиям.
Овен
Не бойтесь просить о помощи, если чувствуете неуверенность в своих силах, чтобы избежать печальных последствий.
Телец
День подходит для решения юридических вопросов. Перед вами откроются многие направления действий.
Близнецы
Если вы чувствуете пробел в каких-то специфических знаниях, устраните его, но не уходите от проблемы.
Чтобы завоевать признание в незнакомом коллективе, вам придется блеснуть своим красноречием и эрудицией, пишет «Сегодня».
Лев
Держитесь подальше от начальства – так вы будете более полезны для решения деловых вопросов, чем при личном контакте.
Дева
Проявите инициативу и организуйте романтическую прогулку, ужин при свечах или хотя бы приятный презент.
Весы
Постарайтесь заняться анализом ошибок прошлого, а разработку стратегии на будущее отложите на потом.
Скорпион
Стрелец
Можете не сомневаться в своих силах, потому что вашего энтузиазма хватит даже не на один проект.
Козерог
Отстаивая свою правоту в дискуссии с оппонентами, вы потратите все свои силы. Вам решать, насколько это необходимо.
Водолей
Звезды не советуют принимать ответственных решений в этот день – продумайте свою выгоду и возможные риски.
Рыбы
Среди окружающих вас людей плетется какая-то интрига, которая коснется и вас – так что будьте внимательнее.