ВИДЕО ⟩ Очередное фото Пугачевой ужаснуло поклонников

«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обНовится», - подписала снимок явно двусмысленно Пугачева.

На снимке певица смотрит на фанатов помолодевшим взглядом. Подписчики, в свою очередь посчитали, что она явно переборщила с компьютерной обработкой снимка.

«Немного грустно смотреть на реалии и очень грустно на фотошоп», «Страшный фотошоп или пластика?» — написали комментаторы в аккаунте певицы.

Между тем певица Валерия развенчала мнения пользователей Сеть, которые обвинили Пугачеву в излишнем пристрастии к фильтрам и фотошопу, разместив в Stories Instagram кадр с празднования 60-летия Игоря Николаева.

Там среди многих гостей была и Алла Борисовна, которая все также оказалась мало узнаваемой, хотя снимок явно не подвергался обработке. Теперь легенду российской эстрады легко спутать с ее старшей дочерью Кристиной Орбакайте.

«Среди гостей было много селебрити, но все внимание было приковано к Примадонне и ее внешним преображениям. До сих пор не можем поверить, что на этом кадре Алла Борисовна и даже без фейстюна», — написал Telegram-канал «Только никому».

Косметолог Татьяна Брызгалина считает, что певица вставила в подбородок имплант, при этом операцию она могла сделать еще 10-20 лет назад. Она уверена, что столь хорошей посадки бровей и линий века можно было достичь с помощью эндоскопического лифтинга лба или блефароплатики. Также после недавнего похудения Алла Пугачева хирургическим путем удалила лишнюю кожу, а также прибегала к специальным филлерам для носа и губы пухлыми сделала с помощью инъекций.