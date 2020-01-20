Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 января

На этой неделе постарайтесь смотреть в оба и не забывайте о том, что звезды и планеты на вашей стороне, что бы не случилось. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что полезно научиться понимать знаки Вселенной, а также прислушиваться к своей интуиции. Неделя с 20 по 26 января — это волшебный период, когда все может получиться с приложением минимальных усилий.

Овен

Самый конец января для Овнов будет крайне удачным в финансовом плане. Это значит, что на выходных можно будет совершить давно задуманные покупки. Энергетические законы успеха помогут Овнам притягивать к себе больше денег и удачи, но не только в периоды трат, а еще и на работе и в бизнесе. Жизнь будет бить ключом: в этот период можно встретить вторую половинку, найти новых друзей или просто ощутить удовольствие от всего происходящего вокруг.

Телец

Тельцам в самом начале недели стоит остерегаться бессмысленных трат. Это может привести к проблемам с деньгами. Пять простых правил фэншуй помогут избавиться от неурядиц финансового характера. В середине недели у звезд и планет начнется энергетический подъем. В пятницу, субботу и воскресенье мир для представителей этого знака станет поистине волшебным. У них будет выбор — провести время с близкими или посвятить его делам.

Близнецы

Близнецы — самый обаятельный и харизматичный знак Зодиака. Точнее, один из тех Знаков, которым не сложно произвести на окружающих хорошее первое впечатление. На этой неделе звезды и планеты усилят обаяние Близнецов многократно, что можно использовать для поиска второй половинки или успешного прохождения собеседований. Мир словно начнет крутиться вокруг Близнецов. Если захочется сбежать от этого, то можно побыть в уединении, заняться самоанализом или духовными практиками.

Рак

На этой неделе первые пару дней могут быть крайне негативными в плане энергетики. Звезды и планеты хотят, чтобы Раки не становились дополнительным источником отрицательных эмоций для себя и своего ближайшего окружения. Оптимизм и вера в себя — два важнейших компонента счастья с 20 по 26 число. Всем, кто не сможет совладать с негативом самостоятельно, желательно воспользоваться специальной мантрой для исцеления от негатива.

Лев

Основные проблемы ожидают Львов на работе. Заговоры от врагов помогут уберечь себя от попыток недоброжелателей вставить палки в колеса. По этой причине стоит ожидать выходных, ведь уже в пятницу энергетика звезд и планет произведет благоприятную перестройку. Созидательное поведение ночных светил даст Львам шанс на успех в любви и в делах. Можно будет сменить обстановку, заняться шопингом, устроить встречу друзей или поехать в другой город.

Дева