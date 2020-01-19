Послеоперационное видео Димы Билана на инвалидной коляске шокировало поклонников

38-летний певец из Карачаево-Черкессии Виктор Белан, более известный под своим сценическим псевдонимом Дима Билан, приходит в себя после очередной операции. Исполнителю суперхита «Невозможное возможно» удалили титановую пластину, которую до этого установили после сложного перелома. Накануне в официальном аккаунте Димы Билана в социальной сети Instagram появилась видеозапись, на которой экс-участник «Евровидения» передвигается с помощью костыля, а после этого его везут на инвалидной коляске.

«Меня, если честно, уже изрядно укачало от подобного контента а-ля — „я такой весь несчастный!“ Это мой последний заход в хирургию! В прошлом году у меня было две операции, и это была не только нога. Из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками. Но все плохое в прошлом, друзья! Сейчас снимаю титановую пластину с девятью шурупами!» — написал Витя в своем микроблоге.

Напомним, что исполнитель получил серьезную травму ноги зимой прошлого года, когда неудачно поскользнулся на льду у гаражей. Врачи диагностировали у Билана двойной перелом. После этого ему установили титановую пластину, и почти месяц певец был вынужден провести в больнице.