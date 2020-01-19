Вс, 19.01.2020
Звезда российского футбола и экс-солистка группы Be Free провели сказочные каникулы в Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Ольга Бузова оригинально поздравила православных с Крещением из Таиланда

Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот Instagram

Поп-дива проводит отпуск на экзотическом курорте, однако даже там не забывает о русских традициях, сообщает Пятый канал.

Православные верующие отмечают 19 января один из главных праздников христианства — Крещение Господне. Ольга Бузова вынуждена была встретить торжество на экзотическом курорте в Таиланде. Однако даже за границей певица не стала игнорировать старейшие русские традиции.

Поп-дива опубликовала в Instagram видео, в котором оригинально поздравила россиян с Крещением. На кадрах Ольга Бузова предстала в сиреневом купальнике и по обычаю трижды нырнула под воду с головой.

Всех православных поздравляю с Крещением! Это, конечно, не прорубь…

— сказала перед погружением знаменитость.

Позже Ольга Бузова разместила в соцсети пост, в котором пожелала согражданам в этот светлый праздник мира и добра семьям.

Тем временем, на родине певицы, несмотря на морозы первые верующие уже окунулись в оборудованные крещенские купели. Жителям Санкт-Петербурга и столицы повезло больше других — в этом году там не было холодов, а температура воздуха держится на отметке выше нуля.

НАВЕРХ