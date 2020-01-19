Лера Кудрявцева восхитила подписчиков правдой о своем здоровье

Кудрявцева пообещала поделиться с поклонниками всеми подробности операции. В ответ пользователи одарили ведущую комплиментами за прекрасный внешний вид и развенчание мифов о красоте.

Поклонники пишут, что Кудрявцева своими откровениями сделала переворот в женском мозгу: до этого все бежали ставить силикон, теперь все бегут вынимать его.

«Если ты болен — никакие богатства тебя не спасут», — делает вывод один из них.

Другие подчеркивают, что ведущая без имплантов выглядит моложе: совсем, как девочка. В то же время люди задают Кудрявцевой в комментариях вопросы по поводу предстоящего удаления имплантов.