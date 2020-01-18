ГОРЯЧО ⟩ Чем эта русская актриса из Эстонии покорила Китай? Откровенное фото в бикини — еще не все!

Эстонская актриса Анита Смирнова, которая сейчас строит карьеру актрисы в Китае, поделилась в социальных сетях горячим кадром, сделанным во время отпуска в Мексике.
27-летняя уроженка Таллинна Анита Смирнова окончила Таллиннскую гуманитарную гимназию, и, по данным портала IMDb в 19-летнем возрасте переехала в Шанхай, чтобы изучать там моду. Во время учебы она также принимала участие в рекламных фотосъемках и поступила в Шанхайскую театральную академию. Первая серьезная работа Аниты пришлась на 2016 год, когда девушка снялась в сериале «True Color Of Beauty», а сериал «Madhouse» с ее участием собрал аж 300 миллионов зрителей.
Сейчас Анита взяла небольшой отпуск и отправилась отдыхать в мексиканский штат Кинтана-Роо. Девушка делится с поклонниками в Instagram подробностями своего отдыха и переодически публикует фото в бикини.