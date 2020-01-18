ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Весивший 128 килограммов Иво Линно невероятно похудел и похвастался результатами

Прощай лишний вес! Совсем недавно эстонский музыкант Иво Линно видел на весах удручающую отметку в 128 килограммов, но это в прошлом! Уже к январю 2020 года ему удалось сбросить больше чем четверть своего веса.
В передаче «Ringvaade» музыкант рассказал, что причиной похудения стали изменения в его жизни, которые были вызваны предостережением врача.
В один день мой дорогой доктор сказал мне, что если я продолжу вести, так сказать, расточительный образ жизни, то в ближайшее время меня ждет диабет. Я и так практически каждый день принимаю разные таблетки, и буду принимать их до конца своей жизни, чтобы мое состояние было стабильным,
— признался певец.
Линна признался, что похудение далось ему нелегко: он, как известный сладкоежка, должен был исключить из меню конфеты, халву, зефир, газированные напитки и тому подобное.
Если человеку не хватает силы воли, он все равно будет продолжать есть. Но были признаки опасности, и я сдался. Сладкоежка еще живет во мне, но он подавлен,
— сказал Иво в эфире, отметив, что иногда все же позволял себе шоколад.
Он также всегда любил мясо и жирную пищу, но теперь он чувствует, что ему это больше не нужно и вместо этого ест овощи.