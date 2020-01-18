ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Весивший 128 килограммов Иво Линно невероятно похудел и похвастался результатами

В один день мой дорогой доктор сказал мне, что если я продолжу вести, так сказать, расточительный образ жизни, то в ближайшее время меня ждет диабет. Я и так практически каждый день принимаю разные таблетки, и буду принимать их до конца своей жизни, чтобы мое состояние было стабильным,