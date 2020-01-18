ГОРОСКОП НА 18 ЯНВАРЯ ⟩ Здоровье потребует внимания Близнецов, а Львы могут столкнуться с мошенниками

Лев

Будьте осторожнее при любых деловых контактах – велика вероятность столкнуться с мошенниками, недобросовестными людьми. Зато можно следовать советам близких, рассчитывать на их поддержку, заботу и внимание. С точки зрения романтических и семейных отношений день вполне благоприятный, но к переменам не располагающий. Наслаждайтесь спокойствием, не совершайте необдуманных поступков под влиянием эмоций.

Хороший день для спокойного отдыха, праздника в узком кругу, небольшого торжества. Несколько снижен жизненный тонус, следует избегать утомительных занятий, серьезной физической нагрузки.

Дева

Не поддавайтесь унынию, даже если не все складывается так, как хотелось бы. Этот день нейтрален, но вам по силам сделать его по-настоящему хорошим и приятным, порадовать себя и близких людей. Особенно полезны занятия, расширяющие кругозор и способствующие появлению новых знаний. Вы получите массу удовольствия от посещения музеев, участия в образовательных мероприятиях.

Хорош день и с точки зрения романтических отношений. Вы готовы к переменам в личной жизни, и можете не сомневаться, что двигаетесь в нужном направление. Уверенность в себе и развитая интуиция помогут избежать трудностей в общении.

Весы

Спокойный день, который у некоторых представителей знака может быть омрачен ухудшением самочувствия и перепадами настроения. Вам будет очень полезно общение с оптимистично настроенными людьми, а также творческими натурами, чьи оригинальные идеи вдохновят вас на необычные поступки. Незапланированные визиты гостей вряд ли порадуют вас, к тому же могут напомнить о себе особы, с которыми вы предпочли бы не иметь дела.

Степень вашей гибкости и готовности к переменам определит, как будут складываться романтические и семейные отношения. Помните, что способность пойти навстречу близким или найти компромисс вовсе не означает отказ от своих принципов и взглядов на жизнь.

Скорпион

День беспокойный, полный суеты и хлопот, но по-своему весьма интересный. Можно добиться значительных успехов, если к любой задаче подходить творчески, но существует опасность перегрузок, следствием которых могут стать проблемы со здоровьем. Постарайтесь не подвергать свой организм испытаниям, в том числе – связанным с употреблением спиртных напитков и перееданием. Хороши умеренные физические нагрузки, приятными будут прогулки. Долгие поездки окажутся удачными лишь в том случае, если готовиться к ним всерьез.

Можно сделать удачные покупки, приобрести мебель, бытовую технику, предметы интерьера. Очень хороши перспективы развития романтических отношений, перемены в личной жизни будут приятными.

Стрелец

На этот день можно планировать многое – вы все успеете, если будете строго следовать составленному графику. Лень и бездействие могут испортить настроение, поэтому предаваться им никак нельзя. Возможны встречи с друзьями или просто приятными вам людьми, получение хороших новостей издалека; появится возможность совершить интересные поездки, не слишком далекие, но необыкновенно познавательные.