Фото: Ксения Собчак показала упругие ягодицы на занятиях йогой

Телеведущая Ксения Собчак ранее утверждала, что старается не афишировать место отдыха, поэтому публикует фотографии с отпуска с задержкой. Видимо, в этот раз, Собчак решила сделать исключение — она охотно демонстрирует, как расслабляется с подругами на Мальдивах. Новое фото звезда выложила на своей страничке в Instagram.

На райские острова Ксения отправилась в компании своего супруга, а также дизайнера Яны Расковаловой, певицы Глюкозы и их мужей. Светская львица на свежем кадре исполняет сложную стойку на голове и локтях. Существует мнение, что делая эту асану, вы чувствуете эффект выполнения всех других упражнений, которые существуют в йоге.

«Йожимся и зожимся — я в стойке, а Яна уже после нее», — каламбурит звезда.

Видно, что Собчак наслаждается отдыхом — знаменитости нежатся на роскошной вилле Soneva Fushi, купаются в водах Индийского океана и играют в теннис.