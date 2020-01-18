Медики назвали основные симптомы смертельно опасного состояния

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются медики при сепсисе, заключается в том, заболевание очень трудно диагностировать. По словам врачей, сепсис возникает в результате бактериальной или вирусной инфекции, которая перегружает иммунную систему. В результате вместо того, чтобы просто атаковать основную инфекцию, она начинает сражаться непосредственно с организмом, вызывая ряд общих симптомов.

Одним из спусковых механизмов сепсиса является попадание бактерий в кровоток. По данным Национального центра здравоохранения Великобритании, у взрослых об этом состоянии говорят следующие симптомы: спутанное сознание, невнятная или бессмысленная речь; синяя, бледная или пятнистая кожа, губы и/или язык; сыпь на коже, которая исчезает при нажатии на нее, а также одышка.

У детей заболевание обычно сопровождается апатией, потерей аппетита и сонливостью. Однако следует учитывать, что симптомы сепсиса могут отличаться у разных людей.