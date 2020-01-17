Пт, 17.01.2020
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ФОТО ⟩ Сексуальная Деми Роуз примерила лакированные ботфорты

Деми Руоз

ФОТО: Instagram

Каждое новое фото сексапильной Деми Роуз становится все откровеннее предыдущего — недавно девушка опубликовала на своей страничке в Instagram свежий эротический снимок, который не мог не порадовать ее фанатов, пишет Пятый канал.

В кадре «британская Кардашян» позирует в откровенном кружевном белье. Пышную и аппетитную грудь модели поддерживают тонкие лямки бюстгальтера — одна из них слегка спустилась и оголила плечо звезды. Длинные волосы Деми завила в элегантные кудри, которые небрежно начесала и перекинула на одну сторону.

Образ Роуз дополнила кожаными лакированными ботфортами и очками оригинальной формы — оба аксессуара были ярко алого цвета.

Придумай подпись,

— гласит светящаяся неоновая вывеска позади знаменитости.

Фанаты с восторгом восприняли новую публикацию — они отметили, что на снимке Деми Роуз невероятно обворожительна и желанна.

Горячая;

Тебе определенно не нужна подпись;

Огонь;

Хочу быть там;

Совершенство на каблуках,

— написали фолловеры.

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