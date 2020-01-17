ФОТО ⟩ Сексуальная Деми Роуз примерила лакированные ботфорты

Каждое новое фото сексапильной Деми Роуз становится все откровеннее предыдущего — недавно девушка опубликовала на своей страничке в Instagram свежий эротический снимок, который не мог не порадовать ее фанатов, пишет Пятый канал.
В кадре «британская Кардашян» позирует в откровенном кружевном белье. Пышную и аппетитную грудь модели поддерживают тонкие лямки бюстгальтера — одна из них слегка спустилась и оголила плечо звезды. Длинные волосы Деми завила в элегантные кудри, которые небрежно начесала и перекинула на одну сторону.
Образ Роуз дополнила кожаными лакированными ботфортами и очками оригинальной формы — оба аксессуара были ярко алого цвета.
Придумай подпись,
— гласит светящаяся неоновая вывеска позади знаменитости.
Фанаты с восторгом восприняли новую публикацию — они отметили, что на снимке Деми Роуз невероятно обворожительна и желанна.
Горячая;
Тебе определенно не нужна подпись;
Огонь;
Хочу быть там;
Совершенство на каблуках,
— написали фолловеры.
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