НЕ СЛИШКОМ? ⟩ Наталья Бардо опубликовала фото топлес из душа

В ответ посыпались восхищенные комментарии о красоте женщины. Правда не все подписчики одобрили такой пикантный снимок Натальи: нашлись те, кто пожурил актрису. «Наталья, вы очень красивая, но это не обязательно делать, немножко перебор»; «Слишком скромно, блин! Хочется большего»; «Актрисы и обнаженными, бывают, снимаются, а тут просто фото чуть ниже плеч. Нормально», — написали фолловеры.