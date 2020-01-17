В планах нет беременности: почему Кейт Миддлтон не собирается рожать четвертого ребенка

Позже в Сети появилась информация о том, что ее дочь – принцесса Шарлотта – проговорилась в школе о положении матери.

Многие поклонники ждали в 2020 году радостной новости о скорейшем пополнении в семье герцогов Кембриджских, но Кейт Миддлтон разрушила все ожидания британцев. Как оказалось, она не беременна и даже не собирается вместе со своим супругом рожать четвертого ребенка.

Во время беседы с британцами один из местных жителей признался, что каждый раз при рождении ребенка посылал поздравительные открытки герцогам. Мужчина поинтересовался, сможет ли он сделать это в четвертый раз. На что Кейт Миддлтон ответила достаточно категорично:

Не думаю, что Уильям еще хочет детей.