В планах нет беременности: почему Кейт Миддлтон не собирается рожать четвертого ребенка

На протяжении последнего полугода супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон неоднократно подозревали в четвертой беременности. Зерно первых слухов проросло на фоне новой прически герцогини, которая якобы каждый раз перед беременностью делает манипуляции с волосами, пишет Сегодня.
Позже в Сети появилась информация о том, что ее дочь – принцесса Шарлотта – проговорилась в школе о положении матери.
Многие поклонники ждали в 2020 году радостной новости о скорейшем пополнении в семье герцогов Кембриджских, но Кейт Миддлтон разрушила все ожидания британцев. Как оказалось, она не беременна и даже не собирается вместе со своим супругом рожать четвертого ребенка.
Во время беседы с британцами один из местных жителей признался, что каждый раз при рождении ребенка посылал поздравительные открытки герцогам. Мужчина поинтересовался, сможет ли он сделать это в четвертый раз. На что Кейт Миддлтон ответила достаточно категорично:
Не думаю, что Уильям еще хочет детей.
Но своей позиции касательно пополнения в семье Кейт не озвучила. Стоит отметить, что на данный момент королевская чета воспитывает троих детей: шестилетнего принца Джорджа, четырехлетнюю принцессу Шарлотту и почти двухлетнего принца Луи.