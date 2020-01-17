НА СЕДЬМОМ МЕСЯЦЕ ⟩ Любимая нарвитянами певица скоро подарит российскому футбольному тренеру Валерию Карпину второго ребенка

У жены футбольного тренера ФК Ростов Валерия Карпина приятные новости не только для супруга, но и для поклонников некогда очень популярной группы Be Free из Эстонии. Дарья Карпина находится уже на седьмом месяце беременности и знает пол ребенка, но пока держит его в секрете.
Рождественские каникулы они провели в Эстонии, посетили Таллинн, Нарву и Нарва-Йыэсуу, а после этого продолжили отдых под палящим солнцем в Абу-Даби. Кстати, в эту новогоднюю ночью группа Be Free воссоединилась на нарвской сцене и публика вспомнила свою молодость и поностальгировала.
У Дарьи Карпиной уже две дочери.
Дарья абсолютно не стесняется своего интересного положения и говорит об этом в Insta-Stories и не только.
«Хорошо быть маленькой и беременной, да?» - сказала Дарья своей маленькой дочери. Смотрите фото и видео!