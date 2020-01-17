НА СЕДЬМОМ МЕСЯЦЕ ⟩ Любимая нарвитянами певица скоро подарит российскому футбольному тренеру Валерию Карину второго ребенка

У жены футбольного тренера ФК Ростов Валерия Карпина приятные новости не только для супруга, но и для поклонников некогда очень популярной группы Be Free из Эстонии. Дарья Карпина находится уже на седьмом месяце беременности и знает пол ребенка, но пока держит его в секрете.