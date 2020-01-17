Порносайт предложил Меган Маркл серьезную работу

Боссы YouPorn рассчитывают, что актриса станет идеальным директором по специальным инициативам сайта, так как она сможет найти креативные решения и бороться с устаревшим образом мышления.

«В YouPorn мы всегда ищем способы отдавать, но сталкиваемся с проблемой предубеждения со стороны компаний и организаций, которые не принимают финансирование от нашей отрасли. Вы оказались тем, кто предлагает творческие решения и интересные способы сделать мир лучше, поэтому вы идеально подходите для этой должности», — подчеркнули представители сайта.

В YouPorn подчеркнули, что сайт приветствует усилия Маркл по организации собственной жизни за пределами королевского дворца.

Как сообщалось ранее, 8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от статуса высокопоставленных членов британской королевской семьи и полагающихся им привилегий. Они планируют жить в Великобритании и Северной Америке и самостоятельно зарабатывать.