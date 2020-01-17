Порносайт предложил Меган Маркл серьезную работу

Владельцы порносайта YouPorn предложил жене принца Гарри, актрисе Меган Маркл работу по надзору над их благотворительными усилиями, передает Rambler.ru.
Боссы YouPorn рассчитывают, что актриса станет идеальным директором по специальным инициативам сайта, так как она сможет найти креативные решения и бороться с устаревшим образом мышления.
«В YouPorn мы всегда ищем способы отдавать, но сталкиваемся с проблемой предубеждения со стороны компаний и организаций, которые не принимают финансирование от нашей отрасли. Вы оказались тем, кто предлагает творческие решения и интересные способы сделать мир лучше, поэтому вы идеально подходите для этой должности», — подчеркнули представители сайта.
В YouPorn подчеркнули, что сайт приветствует усилия Маркл по организации собственной жизни за пределами королевского дворца.
Как сообщалось ранее, 8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от статуса высокопоставленных членов британской королевской семьи и полагающихся им привилегий. Они планируют жить в Великобритании и Северной Америке и самостоятельно зарабатывать.
Позже стало известно, что Маркл заключила контракт с Disney, в рамках которого она будет озвучивать персонажей мультфильмов. Доходы от сотрудничества с Disney она направит благотворительной организации «Слоны без границ».