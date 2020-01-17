Наша землячка, солистка известной группы ЛОТОS сегодня зажжет на «Поле чудес» с Якубовичем

Солистка основанного в Эстонии музыкального проекта ЛОТОS не только вращала легендарный барабан, приняв участие в программе как игрок, но и в качестве музыкального подарка исполнила одну из своих новых песен вместе со своей группой, которая теперь выступает в новом составе.

ФОТО: Александра Вилюмовская

Напомним, что в 2019 году Александра Вилюмовская стала «4 Вице Миссис Санкт-Петербург». Всего в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург 2019» приняло участие 37 красивых и успешных мам северной столицы. Титул «4 Вице Миссис» считается третьим местом на конкурсе.

ФОТО: Александра Вилюмовская

В рамках этого же события в качестве творческого номера Александра представила новую песню группы ЛОТОS «Спасибо, Мама!», вызвав своим выступлением овации и слезы зала. Александра посвятила эту авторскую песню как своей маме, так и своей дочке. Незадолго до этого проект ЛОТОS представил слушателям свой новый трек «Узелки», премьера которого состоялась на одном из телевизионных каналов Петербурга. Вскоре завершится работа над клипом на эту песню.