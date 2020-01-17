ГАЛЕРЕЯ 18+ ⟩ Горячее горячего в Таллинне отметили Старый Новый год

Новогодняя карусель праздников уже по традиции закончилась народным гуляньем на лучшей вечеринке города – на «Танцевальном рае», где отметили Старый Новый год с настоящим размахом русской души!

Гости оказались на сказочном празднике волшебства! Старый Новый год - это всегда время чудес, новых надежд и веры в самое лучшее и светлое, что непременно произойдет в наступившем году.

ФОТО: Photo: Maksim Toome

В эту особенную праздничную ночь гости наслаждались специальным новогодним шоу-сюрпризом из России, танцами и любимыми новогодними песнями в живом исполнении (Санкт-Петербург).

Дед Мороз и Снегурочка встречали гостей, нежные ангелы развлекали волнующими танцами, а «Сказочная Фея» Санкт-Петербургского Мюзик-Холла растопила сердца любыми новогодними хитами - весь зал подпевал и танцевал, ликуя от радости, как в детстве. Новогодние волшебники-ходулисты достали «с неба» заветную звезду каждому желающему и все загаданные желания непременно исполнятся в новом 2020 году!

С первых минут гости окунулись в праздничную, головокружительную атмосферу и… хорошее настроение не покидало никого!

Наступило время самых ярких впечатлений!

ФОТО: Photo: Maksim Toome

Всю ночь резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson играли лучшие российские и новогодние хиты.

Лавина январского снега, блеск и звон елочных игрушек, хоровод вокруг праздничной ели, золотистые брызги шампанского, подарки и угощения, буйство красок, лучшая музыка и настоящее веселье – все это задор новогоднего праздника!

«Танцевальный Рай» – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

ВНИМАНИЕ!!! Следующий «Танцевальный Рай» пройдет в субботу, 7 марта, где вечеринка отметит свой 11-й день рождения, и когда стрелки часов покажут полночь - наступит Международный Женский день! Подарком для гостей станет впервые выступление легендарной группы «Поднимаем Руки Вверх» (Mосквa) с любимыми хитами «18 мне уже», «Крошка моя», «Ай-яй-яй» и другие!

ФОТО: Photo: Maksim Toome