ГАЛЕРЕЯ 18+ ⟩ Горячее горячего в Таллинне отметили Старый Новый год

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В субботу, 11 января, в ночном клубе Hollywood состоялась любимая вечеринка - «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ - СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»!
Новогодняя карусель праздников уже по традиции закончилась народным гуляньем на лучшей вечеринке города – на «Танцевальном рае», где отметили Старый Новый год с настоящим размахом русской души!
Гости оказались на сказочном празднике волшебства! Старый Новый год - это всегда время чудес, новых надежд и веры в самое лучшее и светлое, что непременно произойдет в наступившем году.
В эту особенную праздничную ночь гости наслаждались специальным новогодним шоу-сюрпризом из России, танцами и любимыми новогодними песнями в живом исполнении (Санкт-Петербург).
Дед Мороз и Снегурочка встречали гостей, нежные ангелы развлекали волнующими танцами, а «Сказочная Фея» Санкт-Петербургского Мюзик-Холла растопила сердца любыми новогодними хитами - весь зал подпевал и танцевал, ликуя от радости, как в детстве. Новогодние волшебники-ходулисты достали «с неба» заветную звезду каждому желающему и все загаданные желания непременно исполнятся в новом 2020 году!
С первых минут гости окунулись в праздничную, головокружительную атмосферу и… хорошее настроение не покидало никого!
Наступило время самых ярких впечатлений!
Всю ночь резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson играли лучшие российские и новогодние хиты.
Лавина январского снега, блеск и звон елочных игрушек, хоровод вокруг праздничной ели, золотистые брызги шампанского, подарки и угощения, буйство красок, лучшая музыка и настоящее веселье – все это задор новогоднего праздника!
«Танцевальный Рай» – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!
ВНИМАНИЕ!!! Следующий «Танцевальный Рай» пройдет в субботу, 7 марта, где вечеринка отметит свой 11-й день рождения, и когда стрелки часов покажут полночь - наступит Международный Женский день! Подарком для гостей станет впервые выступление легендарной группы «Поднимаем Руки Вверх» (Mосквa) с любимыми хитами «18 мне уже», «Крошка моя», «Ай-яй-яй» и другие!
Пока предлагаем всем вспомнить, какой была вечеринка в прошлый раз, когда в столице отмечали Старый Новый год!