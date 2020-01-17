Интересная статистика ⟩ В прошлом году в Таллинне самой молодой матерью стала 16-летняя девочка, а самая большая разница между молодыми родителями составила 33 года

На официальной странице в Facebook город Таллинн опубликовал информацию ЗАГСа, что в прошлом году заключено 2413 браков, что на 58 больше, чем в позапрошлом году. Заявлений о разводе было подано 1325, из них зарегистрировано - 1092. Это на 56 меньше, чем в 2018 году.

Самые старшие жених и невеста в прошлом году были 80-летними.

Из всех женщин, вступивших в брак в 2019 году, 1810 традиционно взяли фамилию мужа, однако 46 мужчин оказались очень прогрессивными и взяли фамилию жены после заключения брака.

После заключения брака традиционно в семье появляются дети. В 2019 году в Таллинне зарегистрировано 4917 новорожденных, из них 2491 мальчики и 2426 - девочки. Среди них 75 пар близнецов и 3 - тройняшек.

В Таллинне сохранился позитивный прирост населения, так как смертей зарегистрировано на 378 меньше.

Самой молодой матери в прошлом году было 16 лет, а самой старшей - 50. Самым молодым отцом стал 18-летний мужчина, а самым старшим - 62-летний. Самая большая разница между молодыми родителями составила в 2019 году 33 года.