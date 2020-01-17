Пт, 17.01.2020
Звезда российского футбола и экс-солистка группы Be Free провели сказочные каникулы в Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ПАНОПТИКУМ ⟩ В Красноярске семиклассница забеременела от десятилетнего мальчика

Беременность. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники. Издание выяснило, что дети учатся в разных школах, при этом мальчик учится в четвертом классе.

Из переписки в соцсетях стало ясно, что дети состоят в «гражданском браке», кроме того, выяснилось, что школьница находится на седьмой неделе беременности. В школе, где учится будущая мать, девочку характеризуют как сложного ребенка, который плохо учится, прогуливает уроки и хулиганит.

Семиклассница растет в неблагополучной семье, которая состоит на учете. Дело в том, что отец не успевает уделять много времени всем трем детям, а мать тяжело больна. В семье решили сохранить ребенка.

Полиция края заявила о начале проверки по факту беременности несовершеннолетней от несовершеннолетнего, в ней принимает участие областное министерство образования.

Факт беременности в столь раннем возрасте прокомментировал врач-педиатра Николай Скоробогатов. По его словам, 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, так как оба они уже могли войти в репродуктивный возраст. Проверить репродуктивную способность мальчика можно с помощью специальной экспертизы. Анализ поможет установить отца, ведь им может оказаться кто-то другой, а мальчика просто использовали, предполагает телеканал «360».

НАВЕРХ