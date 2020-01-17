ПАНОПТИКУМ ⟩ В Красноярске семиклассница забеременела от десятилетнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники. Издание выяснило, что дети учатся в разных школах, при этом мальчик учится в четвертом классе.
Из переписки в соцсетях стало ясно, что дети состоят в «гражданском браке», кроме того, выяснилось, что школьница находится на седьмой неделе беременности. В школе, где учится будущая мать, девочку характеризуют как сложного ребенка, который плохо учится, прогуливает уроки и хулиганит.
Семиклассница растет в неблагополучной семье, которая состоит на учете. Дело в том, что отец не успевает уделять много времени всем трем детям, а мать тяжело больна. В семье решили сохранить ребенка.
Факт беременности в столь раннем возрасте прокомментировал врач-педиатра Николай Скоробогатов. По его словам, 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, так как оба они уже могли войти в репродуктивный возраст. Проверить репродуктивную способность мальчика можно с помощью специальной экспертизы. Анализ поможет установить отца, ведь им может оказаться кто-то другой, а мальчика просто использовали, предполагает телеканал «360».