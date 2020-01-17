ПАНОПТИКУМ ⟩ В Красноярске семиклассница забеременела от десятилетнего мальчика

Из переписки в соцсетях стало ясно, что дети состоят в «гражданском браке», кроме того, выяснилось, что школьница находится на седьмой неделе беременности. В школе, где учится будущая мать, девочку характеризуют как сложного ребенка, который плохо учится, прогуливает уроки и хулиганит.

Семиклассница растет в неблагополучной семье, которая состоит на учете. Дело в том, что отец не успевает уделять много времени всем трем детям, а мать тяжело больна. В семье решили сохранить ребенка.

Полиция края заявила о начале проверки по факту беременности несовершеннолетней от несовершеннолетнего, в ней принимает участие областное министерство образования.