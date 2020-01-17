ВИДЕО ⟩ «Рокировка» Путина с Медведевым от «Уральских пельменей» стала хитом

«Случай из реальной жизни))) Без комментариев)))» - подписал архивный ролик Рожков.

Несмотря на то что в номере была высмеяна ситуация давно минувших лет, когда Путин сменил на посту президента Медведева, пользователи Сети сошлись во мнении, что это как нельзя кстати подходит и к нынешней ситуации.

В сценке уже экс-глава государства Медведев всеми своим фразами дает понять Путину, что ничего особо не сделал за время своего президентства для России, при этом подчеркивая, что все же пытался. «Окна вот хотел пластиковые поставить [в кабинете]», - жалуется исполняющий роль Медведева Брекоткин своему начальнику в исполнении Рожкова.

Путин же понимающе кивает, но пытается выдворить его из кабинета, направляя своего «сменщика» на бывшую должность премьер-министра. Заметив перестановку в кабинете, Путин негодующе требует объяснений, а «продвинутый» Медведев гордо показывает свои «достижения» в сфере познания гаджетов и девайсов.

Отметим, что некоторые фразы Путина, например, «Дмитрий Анатольевич, могли дотерпеть и в своем кабинете твитнуть?», уже стали афоризмами.

Поклонники шоу да и простые пользователи Сеть оценили юмор артистов шоу.