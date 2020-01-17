Десять самых распространенных фраз незрелого человека

«А это обязательно?»

Фраза больше похожа на типичную детскую отговорку, когда ты заболел, и мама заставляет тебя выпить горькое лекарство.

Во взрослой жизни, правда, тебя уже практически ни к чему не принуждают, но могут вежливо просить о твоей услуге или об одолжении.

Твое дело — решить, готов ты браться за работу или нет. Чувствуешь разницу? Не жаловаться на то, что тебе нужно что-либо сделать, а принять решение.

Мир не вращается вокруг тебя, и некоторые вещи ты должен выполнять, даже если тебе очень не хочется.

«Я не знаю, как это исправить»

Ты и не обязан знать все. Человек может быть спецом только в одной, максимум в парочке смежных профессий или занятий, но это не отменяет того факта, что ты уже давно вырос и должен уметь справляться с непредвиденными обстоятельствами.

Другими словами, зрелость — это не когда у тебя есть готовый ответ на любой вопрос или инструкция к действиям.

Зрелость — это когда ты не ищешь отговорок, а просто делаешь то, что должен. Исправляешь свои ошибки, помогаешь тем, за кого ты в ответе.

Забудь о фразе «я не знаю, как». У тебя есть язык, чтобы спросить, интернет под рукой, чтобы загуглить, обучающие книги, чтобы понять. Пользуйся всем этим и не пытайся снять с себя ответственность.

«Никто не будет любить тебя так же, как я»

Эта фраза — свидетельство твоей незрелости в отношениях. Ей ты скорее заставишь своего партнера осознать, что любой другой человек сможет сделать для него больше, чем ты.

Когда парень пытается повлиять на самооценку девушки, заставить ее чувствовать себя нужной только ему одному, он просто руководствуется желанием сделать ее зависимой. Зависимость в любых отношениях — это маркер незрелости.

Партнеры должны быть равными — ни о каких запугиваниях и прочих манипуляциях в здоровых отношениях не может быть и речи.

«Мне не хочется»

Вставать на работу утром, выносить мусор, сидеть на надоевшей работе, брать на себя ответственность за свою жизнь.

Многие из нас не любят решать какие-либо дела, особенно если они не приносят нам радости или морального удовлетворения. Но существуют занятия, от которых нельзя отмахиваться.

Мы стараемся делать их просто потому, что это нужно. Взрослый человек понимает это и берется за работу несмотря на свое нежелание. Фраза «мне не хочется» — это удел подростков. Будь серьезнее.

«Я не знал, что это важно»

Все, чем делятся с тобой окружающие, важно для них.