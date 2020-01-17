Десять самых распространенных фраз незрелого человека

Некоторые люди развиваются эмоционально и психологически к 18–19 годам, а другие достигают того же уровня только к 30–40. Понять, кто ты — зрелый человек или все еще ребенок внутри, можно по нескольким фразам. Об этом пишет Menscult.ua.
«А это обязательно?»
Фраза больше похожа на типичную детскую отговорку, когда ты заболел, и мама заставляет тебя выпить горькое лекарство.
Во взрослой жизни, правда, тебя уже практически ни к чему не принуждают, но могут вежливо просить о твоей услуге или об одолжении.
Твое дело — решить, готов ты браться за работу или нет. Чувствуешь разницу? Не жаловаться на то, что тебе нужно что-либо сделать, а принять решение.
Мир не вращается вокруг тебя, и некоторые вещи ты должен выполнять, даже если тебе очень не хочется.
«Я не знаю, как это исправить»
Ты и не обязан знать все. Человек может быть спецом только в одной, максимум в парочке смежных профессий или занятий, но это не отменяет того факта, что ты уже давно вырос и должен уметь справляться с непредвиденными обстоятельствами.
Другими словами, зрелость — это не когда у тебя есть готовый ответ на любой вопрос или инструкция к действиям.
Зрелость — это когда ты не ищешь отговорок, а просто делаешь то, что должен. Исправляешь свои ошибки, помогаешь тем, за кого ты в ответе.
Забудь о фразе «я не знаю, как». У тебя есть язык, чтобы спросить, интернет под рукой, чтобы загуглить, обучающие книги, чтобы понять. Пользуйся всем этим и не пытайся снять с себя ответственность.
«Никто не будет любить тебя так же, как я»
Эта фраза — свидетельство твоей незрелости в отношениях. Ей ты скорее заставишь своего партнера осознать, что любой другой человек сможет сделать для него больше, чем ты.
Когда парень пытается повлиять на самооценку девушки, заставить ее чувствовать себя нужной только ему одному, он просто руководствуется желанием сделать ее зависимой. Зависимость в любых отношениях — это маркер незрелости.
Партнеры должны быть равными — ни о каких запугиваниях и прочих манипуляциях в здоровых отношениях не может быть и речи.
«Мне не хочется»
Вставать на работу утром, выносить мусор, сидеть на надоевшей работе, брать на себя ответственность за свою жизнь.
Многие из нас не любят решать какие-либо дела, особенно если они не приносят нам радости или морального удовлетворения. Но существуют занятия, от которых нельзя отмахиваться.
Мы стараемся делать их просто потому, что это нужно. Взрослый человек понимает это и берется за работу несмотря на свое нежелание. Фраза «мне не хочется» — это удел подростков. Будь серьезнее.
«Я не знал, что это важно»
Все, чем делятся с тобой окружающие, важно для них.
Если бы это была какая-нибудь очередная мелочь, не требующая внимания, они бы, скорее всего, предпочли промолчать или хотя бы уточнить то, что над решением этого вопроса не стоит ломать голову.
Когда ты не воспринимаешь слова других людей всерьез, ты просто в очередной раз показываешь себя как незрелого человека, которому легче сделать вид, что он не понял всей важности ситуации, чем помочь.
«Готовить — это не мое»
У каждого взрослого человека должен быть набор необходимых для выживания навыков, к примеру: уметь стирать и гладить одежду, считать в уме и так далее.
Готовка еды тоже входит в этот список. Это не женское дело и не занятие твоих родителей, а обязанность зрелого человека, который заботится о себе и своем здоровье.
Умение готовить не делает из тебя девушку, не дает лишнего повода для хвастовства, а лишь определяет тебя как взрослую самостоятельную личность.
«Любите меня таким, какой я есть»
Жить в обществе — это значит постоянно учиться взаимодействовать с совершенно разными людьми: идти на уступки во избежание лишних конфликтов, принимать различные точки зрения, уважительно относиться к окружающим, несмотря на противоположные взгляды.
Инфантильный человек уверен в том, что другие люди должны подстраиваться под него, а иначе он со вздохом сообщит, что никого не держит.
Это как минимум эгоистично и свидетельствует о том, что ты так и не повзрослел.
«Я не помню, чтобы обещал такое»
Эмоционально незрелый человек не способен держать свое слово и крайне непостоянен в своих обещаниях.
Его переменчивое настроение и нежелание брать на себя ответственность приводят к тому, что человек попросту отказывается от своих слов.
С такими людьми крайне сложно поддерживать общение и уж тем более вести какие-то дела, требующие от них серьезности.
«Он плохой человек»
Если ты видишь мир в черно-белых оттенках — вполне вероятно, что ты просто эмоционально незрелая личность.
Делить окружающих тебя людей на хороших и плохих по меньшей мере неправильно.
Ты вешаешь ярлыки на всех, кто тебе неприятен. Они либо неудачники, либо дураки, либо сумасшедшие.
«Я просто живу здесь и сейчас»
Если тебя совершенно не заботит твое будущее, в своих выражениях ты, скорее всего, частенько используешь фразу «я просто живу здесь и сейчас».
Но вместо того чтобы использовать этот девиз себе во благо, ты просто сводишь свою жизнь к бесконечным удовольствиям и бездельничеству. «А что, жизнь-то короткая!»
Важно не застревать на одном участке жизненного пути, а все время двигаться, становиться умнее, сильнее, взрослее. То, что ты сделаешь или не сделаешь сегодня, может оказать огромное влияние на твое будущее. Помни об этом.